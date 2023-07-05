Суп из йогурта и мяты: рецепт турецкого яйли

Традиционный турецкий суп яйла чербасы является вкуснейшим сочетанием йогуртовой смеси с мятой, пропитанной сливочным маслом. Он охлаждает и освежает, а еще очень сытный.

Ингредиенты:

Рис – 1/4 стакана

Вода – 2.2 л

Желтки куриные – 2 шт.

Йогурт без наполнителя – 1.5 стакана

Мука пшеничная – 1.5 ст. л.

Масло сливочное – 40 г

Мята – 20 г

Лимон – 1/2 шт.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Рис сварите в 2 литрах подсоленной воды до полуготовности. Воду после риса мы используем в качестве основания супа.

2. Отделите желтки от белков. Желтки перемешайте с мукой в отдельной миске.

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3. Добавьте в мучную смесь йогурт и перемешайте. Добавьте стакан воды и перемешайте.

4. Добавьте смесь из миски в кастрюлю с рисом, доведите до кипения и варите 5 минут.

5. На сковороде разогрейте сливочное масло и добавьте сушеную мяту. Перемешайте с маслом и подержите смесь на огне 2 минуты.

6. Добавьте мяту и сок половины лимона в суп, доведите до кипения, выключите огонь и подержите его под крышкой 10-15 минут.

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