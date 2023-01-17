Підгодуйте полуницю один раз навесні, а потім збирайте великі ягоди весь сезон: розкрито секрет дачників

Якщо підгодувати полуницю один раз весною, то потім весь сезон можна збирати великі і солодкі ягоди. Для цього вам потрібна борна кислота, марганцівка та вода.

Про це пише Telegram-канал "Дача. Сад та город". Там більше розповіли про чудодійний рецепт для підживлення ягід.

Рецепт підгодівлі полуниці:

1. Налийте приблизно 1/3 відра гарячої води і додайте туди пів чайної ложки борної кислоти і пів чайної ложки марганцівки, все ретельно змішайте.

2. Можете заповнювати відро звичайною водою та додайте 13-15 крапель воду, все знову легенько перемішайте.

3. Далі потрібно додати дві-три столові ложки нашатирного спирту і все ретельно перемішати.

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4. Під кожний кущик полуниці потрібно вилити один келих (300-400 мл) такого розчину.

"Після такої підгодівлі навіть самі хворі і хирляві кущі прекрасно розквітають, а частина полуниці буде радувати великими і солодкими ягодами", – переконують дачники.

Основні правила вирощування полуниці

1. Коли садити полуницю? Молоді саджанці полуниці всіх груп висаджують навесні та восени. Розсаду в контейнерах може вирощувати весь сезон.

Починати посадку можна ранньою весною, коли лопата входить в землю. Це йдеться про ті загартовані саджанці, які незадовго перед продажем викопали. Інші саджанці краще висаджувати пізніше.

Важливо, щоб до промерзання землі залишалося менше 3 тижнів, щоб саджанці полуниці вкоренилися. При пізній посадці треба мульчувати посадки, вкривати агроволокном до весни.

2. Де садити полуницю: на сонці чи в тіні? Великі сорти полуниці краще вирощувати на сонячних ділянках, дрібноплідні сорти – при розсіяному світлі, або м'якій напівтіні.

Рослини можуть витримати спеку і нетривалу посуху, але для гарного врожаю – потрібна нормальна вологість ґрунту. Уникайте місць, де застоюється вода, підвищена вологість та погане провітрювання.

3. В який ґрунт садити полуницю? Полуниця може росте на будь-яких садових ґрунтах, але кращими будуть легкі поживні суглинки, збагачені органікою супіски

За місяць до весняної посадки починають готувати землю. Вносять компост, хороший повністю перепрілий перегній, можна золу, калійно-фосфорні добрива.

Якщо не вийшло зробити цього заздалегідь, то підсипати прямо в лунки при посадці. Навесні краще додавати трохи нітроамофоски, замість калійно-фосфорних добрив.

Нагадаємо, що полуницю можна виростити просто в себе на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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