Подкормите клубнику один раз весной, а затем собирайте крупные ягоды весь сезон: раскрыт секрет дачников

Если подкормить клубнику однажды весной, то потом весь сезон можно собирать крупные и сладкие ягоды. Для этого вам нужна борная кислота, марганцовка и вода.

Об этом пишет Telegram-канал "Дача. Сад и огород". Там больше рассказали о чудодейственном рецепте для подкормки ягод.

Рецепт подкормки клубники:

1. Налейте примерно 1/3 ведра горячей воды и добавьте туда полчайной ложки борной кислоты и полчайной ложки марганцовки, все тщательно смешайте.

2. Можете заполнять ведро обычной водой и добавьте 13-15 капель воды, все снова легко перемешайте.

3. Далее нужно добавить две-три столовых ложки нашатырного спирта и все тщательно перемешать.

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4. Под каждый кустик клубники нужно вылить один бокал (300-400 мл) такого раствора.

"После такой подкормки даже самые больные и чахлые кусты прекрасно расцветают, а часть клубники будет радовать крупными и сладкими ягодами", - убеждают дачники.

Основные правила выращивания клубники

1. Когда сажать клубнику? Молодые саженцы клубники всех групп высаживают весной и осенью. Рассаду в контейнерах может выращивать весь сезон.

Начинать посадку можно ранней весной, когда лопата входит в землю. Это речь идет о тех закаленных саженцах, которые незадолго перед продажей выкопали. Остальные саженцы лучше высаживать позже.

Важно, чтобы до промерзания земли оставалось менее 3 недель, чтобы саженцы клубники укоренились. При поздней посадке нужно мульчировать посадки, укрывать агроволокном до весны.

2. Где сажать клубнику: на солнце или в тени? Большие сорта клубники лучше выращивать на солнечных участках, мелкоплодные сорта – при рассеянном свете или мягкой полутени.

Растения могут выдержать жару и непродолжительную засуху, но для хорошего урожая – нужна нормальная влажность почвы. Избегайте места, где застаивается вода, повышенная влажность и плохое проветривание.

3. В какую почву сажать клубнику? Клубника может растет на любых садовых почвах, но лучше будут легкие питательные суглинки, обогащенные органикой супески.

За месяц до весенней посадки начинают готовить землю. Вносят компост, хороший полностью перепревший перегной, можно золу, калийно-фосфорные удобрения.

Если не получилось сделать этого заранее, то подсыпайте прямо в лунки при посадке. Весной лучше добавлять немного нитроаммофоски, вместо калийно-фосфорных удобрений.

Напомним, что клубнику можно вырастить прямо у себя на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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