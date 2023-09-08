Підводний апарат виявив загадкову золоту кулю на глибині 3300 метрів біля узбережжя Аляски (відео)

На глибині приблизно 3300 метрів під поверхнею океану, недалеко від узбережжя Аляски, дистанційно керований підводний апарат NOAA Ocean Exploration натрапив на таємничу золоту кулю.

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Ця дивовижна форма була "щільно прикріплена" до скелі, яка була вкрита білими губками і мала приблизний діаметр 10 сантиметрів з отвором на одному з боків.

Початково дослідники, які транслювали свої занурення, не здогадувались, що це може бути: яйце невідомого виду, мертва губка або навіть корал.

Можливо, хоча це і викликає жах, цю золоту кулю все-таки потрібно детальніше дослідити. За даними The Guardian, гіпотезою, яку вчені вважають найбільш вірогідною, є те, що щось могло вилупитися із цієї кулі. І це "щось" не зовсім маленьке.

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"Ми визначаємо це яйце за його текстурою. Воно виглядає м'ясистим і не має явної анатомії. В ньому є отвір, що свідчить про те, що щось увійшло або вийшло. Але це не схоже на жодне яйце, яке я коли-небудь бачив", – сказав морський еколог Керрі Хауелл з Університету Плімута у Великій Британії.

За допомогою роботизованої руки, дослідники обережно взяли цей об'єкт, визначивши, що він м'який, і зібрали його для подальших досліджень. Планується провести аналіз ДНК для визначення виду, що створив цей об'єкт.

Той факт, що ця "золота куля" була сама по собі, робить її ще більш інтригуючою. Зазвичай яйця відкладаються яйцекладними тваринами в кладках.

Таким чином, якщо це дійсно яйце, то воно має щось надзвичайне. Невідомий походженням, ця золота куля може розповісти нам багато нового про таємниці океанських глибин і різноманітні види, які там існують.

Глибоководні океанські області залишаються однією з найбільш загадкових і недосліджених частин нашої планети. Високий тиск і низька температура зробили їх вивчення вкрай складним. Однак завдяки дистанційно керованим апаратам, океан поступово розкриває свої секрети, включаючи розмноження загадкових глибоководних видів.

Хоча вчені змогли взяти цю 'золоту кулю' і доставити її на корабель, вони все ще не змогли ідентифікувати її, крім того, що це продукт біологічного походження. Ймовірно, ми дізнаємося більше лише після того, як вони зможуть дослідити її в лабораторному середовищі та використовувати для досліджень більш складні інструменти, які недоступні на кораблі.

Навіть якщо це відкриття залишає багато питань, воно нагадує нам, як мало ми знаємо про нашу власну планету і скільки залишається ще дослідити і оцінити про наш океан.

Нагадаємо, у Німеччині знайдено вхід у печеру, у яку ніхто не заходив протягом 16 тисяч років.

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