Двоє дітей випадково розв’язали ''найстрашнішу проблему Чарльза Дарвіна''

У 1956 році підлітки Тіна Негус та Роджер Мейсон випадково знайшли скам’янілість, яка допомогла розв’язати одну з найболючіших проблем теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Негус та Мейсон гралися в лісі Чарнвуд у Сполученому Королівстві, коли помітили відбиток на скелі.

Відбиток був схожий на папороть, але Негус і Мейсон знали, що скелі занадто старі для того, щоб містити папороть. Негус показала відбиток своєму вчителю географії, але він не повірив їй. Через рік Мейсон потер відбиток олівцем, щоб його батько міг передати малюнок викладачу місцевого університету, пише ScienceAlert.

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Викладач, геолог Тревор Форд, підтвердив, що відбиток був скам’янілістю докембрійської рослини, яка, ймовірно, колись жила на морському дні. Він назвав трубчасту форму життя Charnia masoni на честь Мейсона.Відкриття Charnia masoni стало шоком для наукового співтовариства.

Це було першим доказом складного життя до кембрійського вибуху, який був періодом швидкої еволюції, що відбувся близько 540 мільйонів років тому.

Знайдення Charnia masoni допомогло розв’язати одну з найболючіших проблем теорії еволюції Дарвіна. Дарвін не зміг пояснити, звідки раптово взялося все це розмаїття життя, і як воно так швидко розвивалося.

Відкриття Charnia masoni показало, що складне життя існувало на Землі набагато раніше, ніж вважалося раніше. Це дало Дарвіну докази того, що еволюція могла відбуватися протягом тривалого періоду часу, а не в результаті швидкої події.

Також це відкриття допомогло змінити розуміння історії життя на Землі. Воно показало, що Земля була набагато більш різноманітною, ніж ми вважали раніше, і що життя існувало набагато довше, ніж ми думали.

Відкриття Charnia masoni було одним із найважливіших відкриттів у палеонтології. Воно допомогло розв’язати одну з найболючіших проблем теорії еволюції Дарвіна і змінило наше розуміння історії життя на Землі.

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