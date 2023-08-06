Двое детей случайно решили ''самую страшную проблему Чарльза Дарвина''

В 1956 году подростки Тина Негус и Роджер Мейсон случайно обнаружили окаменелость, которая помогла решить одну из самых болезненных проблем теории эволюции Чарльза Дарвина. Негус и Мэйсон играли в лесу Чарнвуд в Соединенном Королевстве, когда заметили отпечаток на скале.

Отражение походило на папоротник, но Негус и Мэйсон знали, что скалы слишком стары для того, чтобы содержать папоротник. Негус показала отражение своему географическому учителю, но он не поверил ей. Через год Мэйсон потер отпечаток карандашом, чтобы его отец мог передать рисунок преподавателю местного университета, пишет ScienceAlert.

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Преподаватель, геолог Тревор Форд, подтвердил, что отражение было окаменелостью докембрийского растения, которое, вероятно, когда-то жило на морском дне. Он назвал трубчатую форму жизни Charnia masoni в честь Мейсона. Открытие Charnia masoni стало шоком для научного сообщества.

Это было первым доказательством сложной жизни кембрийского взрыва, который был периодом быстрой эволюции, произошедший около 540 миллионов лет назад.

Обнаружение Charnia masoni помогло решить одну из самых болезненных проблем теории эволюции Дарвина. Дарвин не смог объяснить, откуда внезапно взялось все это разнообразие жизни, и как она так быстро развивалась.

Открытие Charnia masoni показало, что сложная жизнь существовала на Земле гораздо раньше, чем считалось ранее. Это дало Дарвину доказательство того, что эволюция могла происходить в течение длительного периода времени, а не в результате быстрого события.

Также это открытие помогло изменить понимание истории жизни на Земле. Оно показало, что Земля была гораздо более разнообразна, чем мы считали ранее, и что жизнь существовала гораздо дольше, чем мы думали.

Открытие Charnia masoni было одним из важнейших открытий палеонтологии. Оно помогло решить одну из самых болезненных проблем теории эволюции Дарвина и изменило наше понимание истории жизни на Земле.

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