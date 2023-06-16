У Мексиці випадково знайшли древню статую 1450 року

На території фруктового гаю на узбережжі Мексиканської затоки, фермери випадково натрапили на стародавню жіночу статую висотою шість футів. Таких статуй раніше в цьому регіоні не знаходили. Її могли створити у період з 1450 до 1521 року.

Про це пише Komo.

Археолог з Національного інституту антропології Марія Віті сказала, що "це могла бути правителька, судячи з її пози та одягу".

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Ймовірно, що творці статуї могли поєднати в ній ознаки богинь та жінок високого політичного статусу тодішньої Уастекі.

"В ацтекських документах колоніальної епохи згадувалися жінки-правительки або, принаймні, власники корони, які передавалися своїм наступникам... так що це не дивно. У доіспанську епоху жінок високо цінували, вони різко втратили свій статус лише після завоювання", – заявила професор антропології Сьюзан Гіллеспі.

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Нагадаємо,під час розкопок на ділянці Люцзява у провінції Шеньсі у могилі китайського дворянина археологи виявили горщик із кремом для обличчя у бронзовій банці віком 2700 років.

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