Погода значно погіршиться: синоптики обіцяють похолодання з хуртовинами

До України повертається похолодання. Цими вихідними в окремих областях може похолоднішати до 12 градусів морозу.

Як повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич, 28 та 29 січня "збережеться переважання поля підвищеного атмосферного тиску". За його словами, у південних та у східних областях можуть пройти невеликі опади у вигляді снігу та дощу.

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За його прогнозом, в суботу опади можливі на Прикарпатті, у південних областях та Криму. На Одещині та Миколаївщині можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Приазов'ї та Одеській області очікується поривчастий вітер.

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Кібальчич повідомив, що у східних областях та у Карпатах вночі температура повітря становитиме від -12 до -7 градусів, вдень від -2 до +3. На решті території вночі від -7 до -2 градусів, вдень від -1 до +4.

В неділю, 29 січня, істотних опадів не передбачається. Невеликий дощ та мокрий сніг прогнозуються у південних областях, Криму та Приазов'ї. Вітер буде переважно північним, у західних областях північно-західним, 5-10 м/с. Пориви до 17 м/с можливі в Одеській області.

Температура повітря вночі на Півночі Лівобережжя та у Карпатах в межах від -11 до -6 градусів, вдень від -2 до +3 градусів.

Народний синоптик Станіслав Щедрін у Фейсбуці повідомив, що у період від 27 січня по 3 лютого в Україні можливі сильні снігопади, хуртовини.

"Можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні – дощі з переходом в мокрий сніг. Втім сніговий покрив надовго не затримається", – додав Щедрін.

Раніше ми повідомляли, як у Чернігівщині сильна січнева повінь затопила кілька населених пунктів.

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