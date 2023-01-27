Погода значительно ухудшится: синоптики обещают похолодание с вьюгами

В Украину возвращается похолодание. В эти выходные в отдельных областях может похолодать до 12 градусов мороза.

Как сообщает метеоролог Игорь Кибальчич, 28 и 29 января "сохранится преобладание поля повышенного атмосферного давления". По его словам, в южных и восточных областях могут пройти небольшие осадки в виде снега и дождя.

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По его прогнозу, в субботу осадки возможны в Прикарпатье, в южных областях и Крыму. В Одесской и Николаевской областях возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Приазовье и Одесской области ожидается порывистый ветер.

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Кибальчич сообщил, что в восточных областях и в Карпатах ночью температура воздуха будет составлять от -12 до -7 градусов, днем от -2 до +3. На остальной территории ночью от -7 до -2 градусов, днем от -1 до +4.

В воскресенье, 29 января, существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь и мокрый снег прогнозируется в южных областях, Крыму и Приазовье. Ветер будет преимущественно северным, в западных областях северо-западным, 5-10 м/с. Порывы до 17 м/с возможны в Одесской области.

Температура воздуха ночью на Севере Левобережья и Карпатах в пределах от -11 до -6 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

Народный синоптик Станислав Щедрин в Фейсбуке сообщил, что в период с 27 января по 3 февраля в Украине возможны сильные снегопады, метели.

"Возможные заносы на дорогах, гололедица, налипание мокрого снега, порывистый ветер, на юге - дожди с переходом в мокрый снег. Впрочем, снежный покров надолго не задержится", — добавил Щедрин.

Ранее мы сообщали, как в Черниговской области сильное январское наводнение затопило несколько населенных пунктов.

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