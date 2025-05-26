Погодні примхи червня: метеорологи застерігають українських аграріїв про нову кліматичну загрозу

Через заморозки, які спостерігалися у квітні, в Україні зазнали пошкоджень плодові дерева, овочеві культури та розсада. Холод призвів до вимерзання квіток і зав'язі, що негативно вплине на врожай: плодових буде дуже мало, а деякі культури можуть зовсім не дати плодів.

Про це в коментарі "Главкому" повідомила Тетяна Адаменко, очільниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру. "Основні сільськогосподарські культури, зокрема пшениця, ярий і озимий ячмінь, а також озимий ріпак, теж не залишилися без наслідків – зафіксовано ушкодження. Це доповнює втрати ранніх овочів, які вже зійшли, та картоплі, висадженої занадто рано", – зазначила вона.

Втім, за словами Адаменко, ситуація не є критичною. Вона прогнозує, що втрати врожаю становитимуть близько 3–5%.

Водночас ситуація ускладнилася не лише через заморозки, а й через посуху. Як пояснила Тетяна Адаменко, на заході країни переважала холодна погода з дощами та снігом, тоді як у східних та південно-східних регіонах було тепліше. Хоч і там фіксувалися заморозки, вони були менш сильними, зате до проблем додався брак вологи в ґрунті. Посушливі умови, за її словами, тривають ще з минулого року, зокрема в Дніпропетровській області ситуація найскладніша.

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Також Адаменко зазначила, що фермери мали час для пересіву чи повторної посадки до 20–25 травня. Наразі майже по всій країні температура помірна, тривають опади.

За словами метеорологині, наприкінці місяця в Україні прогнозується поступове підвищення температури до типових для літа показників. Водночас вона зазначила, що в червні не виключені екстремальні погодні явища. Хоча такі випадки надзвичайно рідкісні – за останні 30 років лише одного разу в середині червня на заході країни фіксували заморозки до нуля градусів.

Також Тетяна Адаменко наголосила: ключовим для сільського господарства буде перша половина червня. Якщо в цей період встановиться спекотна погода без дощів, це може завдати шкоди врожаю.

Нагадаємо, синоптики розповіли про можливий літній сніг в Україні та холодну хвилю в Європі.

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