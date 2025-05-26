Погодные капризы июня: метеорологи предостерегают украинских аграриев о новой климатической угрозе

Из-за заморозков, которые наблюдались в апреле, в Украине получили повреждения плодовые деревья, овощные культуры и рассада. Холод привел к вымерзанию цветков и завязи, что окажет негативное влияние на урожай: плодовых будет очень мало, а некоторые культуры могут совсем не дать плодов.

Об этом в комментарии "Главкому" сообщила Татьяна Адаменко, глава отдела агрометеорологии Укргидрометцентра. "Основные сельскохозяйственные культуры, в частности, пшеница, яровой и озимый ячмень, а также озимый рапс, тоже не остались без последствий – зафиксированы повреждения. Это дополняет потери уже взошедших ранних овощей и картофеля, высаженного слишком рано", – отметила она.

Впрочем, по словам Адаменко, ситуация не критическая. Она прогнозирует, что потери урожая будут составлять около 3-5%.

В то же время ситуация осложнилась не только из-за заморозков, но и из-за засухи. Как пояснила Татьяна Адаменко, на западе страны преобладала холодная погода с дождями и снегом, в то время как в восточных и юго-восточных регионах было теплее. Хотя и там фиксировались заморозки, они были менее сильными, зато к проблемам добавилась нехватка влаги в почве. Засушливые условия, по ее словам, продолжаются еще с прошлого года, в частности, в Днепропетровской области ситуация самая сложная.

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Также Адаменко отметила, что у фермеров было время для пересева или повторной посадки до 20–25 мая. Почти по всей стране температура умеренная, продолжаются осадки.

По словам метеоролога, в конце месяца в Украине прогнозируется постепенное повышение температуры до типичных для лета показателей. В то же время, она отметила, что в июне не исключены экстремальные погодные явления. Хотя такие случаи очень редки – за последние 30 лет лишь однажды в середине июня на западе страны фиксировали заморозки до нуля градусов.

Также Татьяна Адаменко подчеркнула: ключевой для сельского хозяйства будет первая половина июня. Если в этот период установится жаркая погода без дождей, это может нанести ущерб урожаю.

Напомним, синоптики рассказали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе.

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