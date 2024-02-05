Прикордонники ефектно знищили позицію російських окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Запорізькому напрямку.

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Там аеророзвідники прикордонників знищили позицію загарбників ударним дроном. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонники-аеророзвідники знищили ворожу позицію оператора антидронової рушниці на Запорізькому напрямку. Окупант-антидронщик "екзамену" на профпридатність не пройшов", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили позицію окупантів. На наступних кадрах видно вибух від влучного удару дроном.

Точний час та місце знищення позиції окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше морпіхи Білинського показали бадьоре відео знищення російської техніки – зенітно-ракетного комплексу "Стріла" та самохідної гаубиці "Мста-С".

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