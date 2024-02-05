Пограничники эффектно уничтожили позицию российских оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Запорожском направлении.

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Там аэроразведчики пограничников уничтожили позицию захватчиков ударным дроном. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники-аэроразведчики уничтожили враждебную позицию оператора антидронового ружья на Запорожском направлении. Оккупант-антидронщик "экзамен" на профпригодность не прошел", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили позицию оккупантов. На следующих кадрах виден взрыв от точного удара дроном.

Точное время и место уничтожения позиции оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

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