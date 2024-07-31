Прикордонники на Харківщині ліквідували два танки та легковик окупантів (відео)

Українські прикордонники методично знищують військову техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Харківському напрямку.

Там прикордонники ліквідували два танки та автомобіль окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Розбили два танки та легковик: дрони прикордонників підрозділу Quick Death полюють на ворожу техніку на Харківському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили пересування російської військової техніки. На наступних кадрах видно детонацію внаслідок влучання дронів-камікадзе.

Точний час та місце знищення танків та легкового автомобіля окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня українські військові вдарили по складу зброї та військової техніки російської армії в Курську.

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