Прикордонники показали вибухові кадри підриву ворожого військового складу (відео)

На східному напрямку аеророзвідка прикордонників помітила переміщення ворожої техніки та зафіксувала місце, де росіяни влаштували свій військовий склад. Після передачі розвідданих артилеристам, склад ворога злетів у повітря.

Відео цього гучного вибуху з'явилося у Телеграм-каналі Державної прикордонної служби України. Зазначається, що втрати у ворога були значними.

"Під час моніторингу території Донеччини, де перебувають загарбники, аеророзвідка Держприкордонслужби виявила активність ворожої техніки, переважно вантажівок.Як з'ясувалося, у лісовій зоні на Лиманському напрямку противник облаштовував військовий склад. Мабуть, сподівався, що під щільними кронами дерев він залишився непоміченим", – розповіли у ДПСУ.

Відео дня

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Повідомляється, що прикордонники за допомогою дрона скорегували роботу артилеристів ЗСУ, які відпрацювали по "лісовому логістичному центрі окупантів".

"Судячи з детонації, яку зафільмували наші аеророзвідники, у рашистів на цьому напрямку знову виникне запитання: гдє боєпріпаси?", – жартують прикордонники.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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