Пограничники показали взрывные кадры подрыва вражеского военного состава (видео)

На восточном направлении аэроразведка пограничников заметила перемещение вражеской техники и зафиксировала место, где россияне устроили свой военный состав. После передачи разведданных артиллеристам состав врага взлетел на воздух.

Видео этого громкого взрыва появилось в Телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что потери у неприятеля были значительными.

"Во время мониторинга территории Донбасса, где находятся захватчики, аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила активность вражеской техники, преимущественно грузовиков. Как выяснилось, в лесной зоне на Лиманском направлении противник обустраивал военный состав. Видимо, надеялся, что под плотными кронами деревьев", – рассказали в ГПСУ.

Видео дня

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Сообщается, что пограничники с помощью дрона скорректировали работу артиллеристов ВСУ, отработавших по "лесному логистическому центру оккупантов".

"Судя по детонации, которую запечатлели наши аэроразведчики, у рашистов на этом направлении снова возникнет вопрос: где боеприпасы?", – шутят пограничники.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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