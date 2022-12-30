Прикордонники розповіли, скільки чоловіків незаконно намагалися виїхати за кордон з 24 лютого

У Державній прикордонній службі розповіли, скільки чоловіків намагалися незаконно виїхати за кордон з України після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого. Прикордонники також вказали, скільки кримінальних проваджень було розпочато за цей час.

Загалом, з України намагалися незаконно виїхати 12 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

"З початку повномасштабної війни розпочато понад 2 100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1 650, за ухилення від призову – більше ніж 20. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше ніж 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності", – вказали у відомстві.

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Окрім цього прикордонники зафіксували 410 марних спроб хабаря, загальною сумою понад 4,9 мільйона гривень.

Зазначається, що від 24 лютого сталося щонайменше 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Також прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

Нагадаємо, уряд планує дозволити виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації.

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