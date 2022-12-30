Пограничники рассказали, сколько мужчин незаконно пытались уехать за границу с 24 февраля

В Государственной пограничной службе рассказали, сколько мужчин пытались незаконно уехать за границу из Украины после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Пограничники также указали, сколько уголовных производств было начато за это время.

В целом из Украины пытались незаконно уехать 12 тысяч военнообязанных мужчин. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы на странице Facebook.

"С начала полномасштабной войны начато более 2 100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подлог документов – 1 650, за уклонение от призыва – более 20. Более 950 человек объявлены подозрения в совершении этих преступлений и 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности", – указали в ведомстве.

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Кроме этого, пограничники зафиксировали 410 напрасных попыток взятки, общей суммой более 4,9 миллиона гривен.

Отмечается, что с 24 февраля произошло по меньшей мере 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Также пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.

Напомним, правительство планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которых забронировали от мобилизации.

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