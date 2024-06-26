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Війна в Україні

Прикордонники вдарили по місцю зосередження окупантів на Вовчанському напрямку: щонайменше двоє загарбників знищено (відео)

Анастасія Крищук

Прикордонники вдарили по місцю зосередження окупантів на Вовчанському напрямку: щонайменше двоє загарбників знищено (відео)
Прикордонники вдарили по місцю зосередження окупантів на Вовчанському напрямку

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники поцілили дронами-камікадзе в місце скупчення живої сили ворога. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Вовчанський напрямок. Дронами-камікадзе прикордонники завдали удару по місцю зосередження окупантів. Щонайменше двоє загарбників знищено", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили місце скупчення окупантів в одній з будівель. На наступних кадрах видно вибух внаслідок влучання дрона.

Точний час та місце ліквідації російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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