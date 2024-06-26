Сили оборони знищили пускову установку росіян ППО поблизу Бєлгорода (відео)

Зранку 26 червня поблизу російського міста Бєлгород лунали вибухи. Про них повідомляли жителі села Стрілецьке та селища Північне у Бєлгородському районі.

У телеграм-каналі "Жесть Бєлгород" близько сьомої години ранку написали, що на всій території Бєлгородської області оголошена ракетна небезпека.

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За кілька хвилин було повідомлено, що У Бєлгородському районі видніється стовп диму.

Дим після вибуху було видно за межами Бєлгорода. Джерело: t.me/belpepel

Дим після вибуху було видно за межами Бєлгорода. Джерело: t.me/belpepel

Дим після вибуху було видно за межами Бєлгорода. Джерело: t.me/belpepel

Дим після вибуху було видно за межами Бєлгорода. Джерело: t.me/belpepel

За попередніми даними, у полях населеними пунктами Стрілецьке та Північне була знищена пускова установка ППО російської армії.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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