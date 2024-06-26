Силы обороны уничтожили пусковую установку россиян ПВО вблизи Белгорода (видео)
Утром 26 июня вблизи российского города Белгород раздавались взрывы. О них сообщали жители села Стрелецкое и поселки Северное в Белгородском районе.
В телеграм-канале "Жесть Белгород" около семи часов утра написали, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.
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Через несколько минут было сообщено, что в Белгородском районе виднеется столб дыма.
По предварительным данным, в полях населенных пунктов Стрелецкое и Северное была уничтожена пусковая установка ПВО российской армии.
На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.
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