Прикордонники знищили дві ворожі позиції окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої точаться на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники Краматорського прикордонного загону знищили дві позиції окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Оператори БПЛА Краматорського прикордонного загону продовжують полювання на окупантів. Аеророзвідка виявила, а дрони-камікадзе знищили дві ворожі позиції, які росіяни марно намагалися замаскувати в кущах", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили ворожі позиції. На наступних кадрах видно дим від вибуху внаслідок влучного удару.

Точний час та місце ліквідації позицій окупантів не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.

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