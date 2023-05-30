Прикордонники знищили групу окупантів мінометним вогнем під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують тримати оборону та знищувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, для ліквідації загарбників застосовується мінометний вогонь.

Точний удар з міномета застав росіян у полі. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Не треба лазить, де не треба!" – прикордонники-мінометники щедрим вогнем попереджають окупантів. Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота з Бахмутського напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як група росіян пересувається полем. Прикордонники вистежили окупантів та точно вдарили з міномета.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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