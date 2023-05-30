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Війна в Україні

Прикордонники знищили групу окупантів мінометним вогнем під Бахмутом (відео)

Максим Карпенко

Прикордонники знищили групу окупантів мінометним вогнем під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують тримати оборону та знищувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, для ліквідації загарбників застосовується мінометний вогонь.

Точний удар з міномета застав росіян у полі. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Не треба лазить, де не треба!" – прикордонники-мінометники щедрим вогнем попереджають окупантів. Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота з Бахмутського напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як група росіян пересувається полем. Прикордонники вистежили окупантів та точно вдарили з міномета.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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Війна в Україні