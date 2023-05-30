Пограничники уничтожили группу оккупантов минометным огнем под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают держать оборону и уничтожать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, для ликвидации захватчиков используется минометный огонь.

Точный удар из миномета застал россиян в поле. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Не надо лазить, где не надо!" – пограничники-минометчики щедрым огнем предупреждают оккупантов. Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота из Бахмутского направления", – говорится в сообщении.

Читайте также: На Таврическом направлении ВСУ уничтожили более роты российских солдат и их технику (видео)

Видео дня

На видео можно увидеть, как группа россиян передвигается по полю. Пограничники выследили оккупантов и точно ударили из миномета.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!