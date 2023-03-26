Прикордонники у Бахмуті ліквідували щонайменше 15 'вагнерівців' (відео)

Українські прикордонники у Бахмуті виявили місце скупчення "вагнерівців". Для цього вони використали безпілотники.

Вороги вирішили облаштувати місце в гаражах. Про це повідомили у на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків ПВК "Вагнер". Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що прикордонники завдали ударів по скупченню ворога з мінометів. Внаслідок цього були ліквідовані щонайменше 15 найманців.

На відео можна побачити, як прикордонники виявили, до яких саме гаражів заходять окупанти. На наступних кадрах показано вогневе ураження місця скупчення російських загарбників.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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