Пограничники в Бахмуте ликвидировали по меньшей мере 15 'вагнеровцев' (видео)

Украинские пограничники в Бахмуте обнаружили место скопления "вагнеровцев". Для этого они использовали беспилотников.

Враги решили обустроить место в гаражах. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Аэроразведка пограничников зафиксировала в Бахмуте скопление штурмовиков ППК "Вагнер". Проследив за уходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что пограничники нанесли удары по скоплению врага из минометов. В результате были ликвидированы по меньшей мере 15 наемников.

На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили, в какие именно гаражи заходят оккупанты. На следующих кадрах показано огневое поражение места скопления русских захватчиков.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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