Поховані заживо: у США вчені виявили підводне кладовище карантинної лікарні 19-го століття

У Мексиканській затоці були виявлені руїни карантинної лікарні та цвинтаря ХІХ століття на затопленому острові в національному парку Драй Тортугас у штаті Флорида, США. Наразі археологи ідентифікували лише одну могилу, хоча, згідно з історичними записами, тут могли бути поховані десятки американських солдатів.

Про це пише CBS News.

Група, членами якої були співробітники відділу культурних ресурсів парку, Центру підводних ресурсів Служби національних парків, Південно-Східного археологічного центру та аспірант з Університету Маямі, натрапила на могили під час обстеження території цвинтаря поблизу фортеці.

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Науковці натрапили на могилу Джона Гріра, робітника, який помер 5 листопада 1861 року. На його могилі був надгробок з того ж каменю, який використовували для будівництва першого поверху форту.

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"Ця знахідка, що інтригує, підкреслює потенціал нерозказаних історій у Національному парку Драй Тортугас, як над водою, так і під нею", – заявив Джош Марано, морський археолог з національних парків Південної Флориди та керуючий групою дослідників.

Під час Громадянської війни в США форт Джефферсон виконував роль військової в'язниці, а оточуючі його острови стали військово-морським форпостом, маячною станцією, військово-морським госпіталем, карантинним пунктом та місцем, де проходили військову підготовку.

Зі зростанням кількості контингенту в’язниці, який складався з військових, в’язнів, поневолених, персоналу та їх сімей зростав ризик інфекційних захворювань, в тому числі жовтої лихоманки. Форт був покинутий у 1873 році, але невдоізі його зайняла Морська госпітальна служба США у період між 1890 і 1900 роками. На сусідньому острові був створений карантинний госпіталь.

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