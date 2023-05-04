Похоронены живьем: в США ученые обнаружили подводное кладбище карантинной больницы 19-го века

В Мексиканском заливе были обнаружены руины карантинной больницы и кладбища XIX века на затопленном острове в национальном парке Драй Тортугас в штате Флорида, США. Пока археологи идентифицировали лишь одну могилу, хотя, согласно с историческими записями, здесь могли быть похоронены десятки американских солдат.

Об этом пишет CBS News.

Группа, членами которой были сотрудники отдела культурных ресурсов парка, Центра подводных ресурсов Службы национальных парков, Юго-Восточного археологического центра и аспирант из Университета Майами, наткнулась на могилы во время обследования территории кладбища вблизи крепости.

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Ученые наткнулись на могилу Джона Грира, рабочего, умершего 5 ноября 1861 года. На его могиле было надгробие из того же камня, который использовали для строительства первого этажа форта.

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"Эта интригующая находка подчеркивает потенциал нерассказанных историй в Национальном парке Драй Тортугас, как над водой, так и под ней", – заявил Джош Марано, морской археолог из национальных парков Южной Флориды и управляющий группой исследователей.

Во время Гражданской войны в США форт Джефферсон выполнял роль военной тюрьмы, а окружающие его острова стали военно-морским форпостом, маячной станцией, военно-морским госпиталем, карантинным пунктом и местом, где проходили военную подготовку.

С ростом количества контингента тюрьмы, состоявшего из военных, заключенных, порабощенных, персонала и их семей, рос риск инфекционных заболеваний, в том числе желтой лихорадки. Форт был покинут в 1873 году, но вскоре его заняла Морская госпитальная служба США в период между 1890 и 1900 годами. На соседнем острове был создан карантинный госпиталь.

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