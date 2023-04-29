Древнюю статую Будды впервые нашли в Египте

Американско-польская археологическая экспедиция в Египте совершила удивительное открытие – во время раскопок одного из крупнейших морских портов римской эпохи впервые была найдена статуя Будды. Эта находка датируется I-II веками нашей эры.

Как сообщает Музей художественной культуры и истории Древнего Египта, эта статуя была найдена в городе Береника, который располагался на побережье Красного моря и был крупным торговым центром во времена античности.

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Скульптура высотой 71 см изготовлена из анатолийского мрамора и изображает Будду в одежде, стоящей и придерживающей одежду левой рукой. За головой Будды изображена мандорла – символ его сияющего ума, дополненный солнечными лучами. У ног Будды распускается цветок лотоса.

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В музее отметили, что в городском храме Береники, во время раскопок которого и была найдена статуя, также нашли надпись на санскрите, датированную III в. н.э., наряду с более древними надписями на греческом и латыни.

Находка имеет "важные указания на наличие торговых связей между Египтом и Индией в римскую эпоху", — заявил председатель Высшего совета Египта с давних времен Мостафа аль-Вазири. Он также отметил, что первые торговые контакты Египта и Индии не были засвидетельствованы ранее IV в. до н.

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