Поки путін розповідав про причини 'СВО', його війська обстріляли зупинку в Херсоні: є загиблі та поранені (фото)

У вівторок, 21 лютого, прямо під час звернення російського диктатора путіна до росіян, його війська завдали ракетного удару по Херсону. російський снаряд влучив у зупинку громадського транспорту, де перебувало багато людей.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні у Херсоні пролунали близько 20 вибухів. "Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Вже близько 20 вибухів", – написав він у Фейсбуці.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що росіяни влучили у багатоповерхівку та у зупинку. Є жертви та поранені.

"Росіяни обстріляли центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту. На зупинці в цей час знаходилася велика кількість людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених", – пише місцеве видання "Мост".

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Тим часом "Суспільному" вдалося дізнатися, що росіяни влучили у магазин та дві багатоповерхівки, також ракета потрапила у зупинку, де перебували люди.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному про 6 загиблих внаслідок обстрілів.

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