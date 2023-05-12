Корисно та смачно: рецепт кускусу з овочами за 15 хвилин

Хочете чогось легкого та корисного на вечера за мінімум часу? Тоді спробуйте приготувати кус-кус з овочами. Ця ситна страва займе у вас 15 хвилин, але потішить насиченим смаком.

Інгредієнти:

– вода – 250 мл;

– оливкова олія – 2 ст. л;

– сіль за смаком;

– кускус — 250 г;

– соняшникова олія;

– помідор – 1 шт;

– перець – 1 шт.

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Спосіб приготування:

1.Залийте кускус киплячою водою, додайте олію та залиште на 15 хвилин.

2. Цибулю, помідор та перець поріжте на шматочки та обсмажте на сковороді, попередньо змащеній олією. Овочі додайте до готового кускусу та подавайте.

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