Полезно и вкусно: рецепт кускуса с овощами за 15 минут

Хотите чего-нибудь легкого и полезного на вечера за минимум времени? Тогда попробуйте приготовить кускус с овощами. Это сытное блюдо займет у вас 15 минут, но порадует насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

– вода – 250 мл;

– оливковое масло – 2 ст. л;

– соль по вкусу;

– кускус – 250 г;

– подсолнечное масло;

– помидор – 1 шт;

– перец – 1 шт.

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Способ приготовления:

1. Залейте кускус кипящей водой, добавьте масло и оставьте на 15 минут.

2. Лук, помидор и перец порежьте на кусочки и обжарьте на сковороде, предварительно смазанной растительным маслом. Овощи добавьте в готовый кускус и подавайте.

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