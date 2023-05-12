Полезно и вкусно: рецепт кускуса с овощами за 15 минут
Хотите чего-нибудь легкого и полезного на вечера за минимум времени? Тогда попробуйте приготовить кускус с овощами. Это сытное блюдо займет у вас 15 минут, но порадует насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
– вода – 250 мл;
– оливковое масло – 2 ст. л;
– соль по вкусу;
– кускус – 250 г;
– подсолнечное масло;
– помидор – 1 шт;
– перец – 1 шт.
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Способ приготовления:
1. Залейте кускус кипящей водой, добавьте масло и оставьте на 15 минут.
2. Лук, помидор и перец порежьте на кусочки и обжарьте на сковороде, предварительно смазанной растительным маслом. Овощи добавьте в готовый кускус и подавайте.
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