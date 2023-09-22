Чи корисно пити чорний чай: його плюси

Чи знали ви, що чорний чай є одним із найпопулярніших у світі напоїв. Він має не лише чудовий смак, а й багато корисних властивостей.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що чорний чай має тонізуючу дію через вміст кофеїну. Це допомагає підбадьоритися і покращити концентрацію уваги. Також чай підвищує тиск, що може бути корисним для людей, які мають з цим проблеми.

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Крім того, чай містить велику кількість антиоксидантів. Вони допомагають захистити організм від вільних радикалів, які можуть призвести до розвитку ракових захворювань, серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

Важливо пам'ятати, що чай – це все ж таки напій з кофеїном. Тому не варто пити його занадто багато, щоб не викликати побічних ефектів, таких як безсоння, тривожність та головний біль. Дорослій людині достатньо випивати дві-три чашки чаю на день.

Щоб отримати максимальну користь від чаю, важливо правильно його заварювати. Для цього потрібно взяти 2-3 дрібки чорного чаю на 250 мл води. Вода повинна бути гарячою, але не киплячою, близько 90 градусів. Чай заварюють протягом 3-5 хвилин.

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