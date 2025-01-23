Поліція проводить по всій країні понад тисячу одночасних обшуків задля вилучення нелегальної зброї

Українські силовики проводять понад тисячу одночасних обшуків для ліквідації каналів продажу та зберігання незаконної зброї. Основна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення трофейної зброї, боєприпасів і вибухових речовин із незаконного обігу.

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"Понад 1 000 обшуків здійснюють оперативники Департаменту карного розшуку, Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Нацполіції у співпраці з працівниками прокуратури. Правоохоронці повідомляють, що організаторам та учасникам таких каналів загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє Національна поліція України.

Нацполіція додала, що деталі операції стануть відомі після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, Головного психіатра ЗСУ викрили на корупції.

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