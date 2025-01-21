Головного психіатра ЗСУ викрили на корупції: в чоловіка виявили активів на понад 1 мільйон доларів

Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил України, який обіймає посаду заступника голови Центральної військово-лікарської комісії та відповідає за визначення придатності військовослужбовців до служби.Згідно з матеріалами справи, під час повномасштабного вторгнення він набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США.

За даними СБУ, йдеться про Олега Друзя. Майно не було задеклароване і було оформлене на членів його родини — дружину, дітей та інших осіб.

Читайте також: У ЦНАПі пояснили, коли треба міняти паспорт на ID

Розслідування показало, що в період із 2022 до 2024 року підозрюваний придбав нерухомість та автомобілі преміумкласу, зокрема будинок і земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, квартири в Києві та Одесі, а також кілька автомобілів BMW моделей X7, X5 і X3 різних років випуску.

Під час обшуків правоохоронці виявили в нього 152 тисячі доларів США, 34 тисячі євро та інші цінності.

Наразі готується повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України: незаконне збагачення (ст. 368-5) і декларування недостовірної інформації (ст. 366-2). Також розглядається питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи підозрюваного.

Нагадаємо, українці можуть отримати штраф за "неправильний" паспорт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!