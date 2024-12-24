Українці можуть отримати штраф за 'неправильний' паспорт: важливі деталі

Українці зобов'язані вклеювати нові фотографії у паспорт книжкового формату при досягненні 25 та 45 років. Це потрібно зробити протягом одного місяця.

Якщо не вкласти фото в паспорт старого зразка або не замінити його на новий документ, паспорт вважається недійсним, що може призвести до штрафу від 17 до 51 гривні. Як пояснили в Держміграційній службі, паспорт-книжечка є безстроковим документом, і обов'язкової заміни на ID-карту немає. Однак, якщо власник паспорта не вклеїв нове фото протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, йому буде обов'язково виданий ID-паспорт замість книжечки.

ID-картка також видається у разі необхідності замінити паспорт зразка 1994 року, наприклад, у випадках:

втрати;

крадіжки;

пошкодження;

зміни прізвища або інших даних.

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Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити його на ID-карту, документ стає недійсним. Згідно з статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користування недійсним паспортом призводить до наступних наслідків:

за перше порушення – попередження;

за повторне порушення протягом року – штраф від 17 до 51 грн.

З 7 жовтня в Україні оновилася вартість послуг, що надаються підрозділами ДП "Документ" для оформлення паспортів. Тепер оформлення паспортних документів для громадян України коштує 650 грн. Ця сума стосується виготовлення як внутрішнього паспорта, так і закордонного паспорта.

Раніше ми розповідали, який штраф загрожує за невчасне оновлення паспорта.

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