Украинцы могут получить штраф за 'неправильный' паспорт: важные детали

Украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в паспорт книжного формата при достижении 25 и 45 лет. Это нужно сделать в течение одного месяца.

Если не вложить фото в паспорт старого образца или не заменить его новым документом, паспорт считается недействительным, что может привести к штрафу от 17 до 51 гривны. Как пояснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка является бессрочным документом и обязательной замены на ID-карту нет. Однако если владелец паспорта не вклеил новое фото в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, ему будет обязательно выдан ID-паспорт вместо книжечки.

ID-карта также выдается при необходимости заменить паспорт образца 1994 года, например, в случаях:

потери;

воровство;

повреждение;

смены фамилии или других данных.

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Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на ID-карту, документ становится недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом приводит к следующим последствиям:

за первое нарушение – предупреждение;

за повторное нарушение в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

С 7 октября в Украине обновилась стоимость услуг, предоставляемых подразделениями ГП "Документ" для оформления паспортов. Теперь оформление паспортных документов для граждан Украины стоит 650 грн. Эта сумма касается изготовления как внутреннего паспорта, так и загранпаспорта.

Ранее мы рассказывали, какой штраф грозит за несвоевременное обновление паспорта.

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