Повне сонячне затемнення 20 квітня: прикмети, забобони та що не можна робити

20 квітня відбудеться перше у цьому році сонячне затемнення. Це буде ще й гібридне сонячне затемнення – рідкісне явище, що відбувається приблизно раз на десятиліття.

Із сонячними затемненнями у багатьох культурах світу пов'язані різні забобони та вірування – людей здавна лякали незвичні природні явища. Зокрема, затемнення вважали провісниками неприємностей та серйозних проблем світового масштабу тощо.

Читайте також: Затемнення 20 квітня принесе проблеми трьом знакам зодіаку: плани будуть зруйновані

Заборони

У дні сонячного затемнення, за народними прикметами, не варто зосереджуватися на серйозних та відповідальних справах. Не варто заводити нові знайомства, ризикувати, вирушати в далеку подорож. Водіям навіть не радять сідати за кермо.

Відео дня

За народними віруваннями, під час сонячних затемнень не можна сваритися, аби сварка не переросла у тривалий конфлікт.

Не варто ухвалювати радикальні рішення та погоджуватися на дорогі покупки, чи витрачати гроші на медицину – начебто удача відвернеться і це може потягти за собою ще більші проблеми.

Вважається навіть, що під час сонячного затемнення вікна мають бути зашторені – "нечиста сила може потрапити до оселі".

Що треба робити під час сонячного затемнення:

Доброю прикметою вважається намокнути під дощем – це віщає гарне здоров'я та збагачення.

З оселі варто повикидати все старе, щоб звільнити місце новому та ще кращому, ніж було.

Вважається, що якщо під час затемнення загадати бажання, то воно збудеться, особливо, якщо воно стосується поганих звичок – наприклад, якщо ви хочете покинути палити, чи зловживати алкоголем тощо.

Під час сонячних затемнень вітається допомога бідним та нужденним – вважається, що чим більше ви роздасте, тим більше вам повернеться.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!