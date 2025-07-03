Полтаву атакували БПЛА: є влучання в місцевий ТЦК, загиблі та поранені

У четвер, 3 липня, у Полтаві прогримів вибух на тлі атаки російських БПЛА. Росіяни завдали удару по будівлі місцевого ТЦК і СП.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ. Там підтвердили, що росіяни атакували Полтаву, внаслідок чого сталася пожежа в будівлі Полтавського обласного ТЦК і СП.

Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК і СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку дронів на обласний центр.

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У Повітряних силах повідомили, що в напрямку обласного центру з півночі та заходу летять ударні безпілотники.

"Полтава – БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу. Перебувайте в укриттях", - зазначили у Повітряних силах.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова зазначила, що місто перебувало під масованою атакою дронів. Вона також додала, що у громаді розгортаються оперативні штаби, усі необхідні служби вже працюють на місцях.

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