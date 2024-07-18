Отримати відстрочку з військовим квитком старого зразка: що кажуть юристи

Адвокатка Марія Бекало повідомила, що військово-облікові документи старого зразка залишаються дійсними і не потребують заміни на нову форму. Згідно зі статтею 23 Закону № 3543, військовозобов'язані можуть отримати відстрочку, використовуючи такі документи.

Документи старого зразка містять важливу інформацію про підстави для відстрочки, результати медичних оглядів і інші дані, необхідні для отримання відстрочки. У випадку, якщо у військовозобов'язаного є документ у вигляді книжечки, йому не потрібно обов’язково замінювати його на новий, пояснила правознавиця.

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Марія Бекало наголосила, що постановою Кабміну № 560 регулюються відповідні норми і підтверджується чинність старих військових квитків, виданих до травня 2024 року. Це означає, що додаткові дії для обов’язкової заміни не є необхідними, якщо військово-облікові дані вже внесені до документа.

Таким чином, військовозобов'язані можуть користуватися своїми старими військовими квитками для отримання відстрочки, переконавшись в актуальності внесеної інформації. У разі необхідності, вони можуть за бажанням замінити свій військово-обліковий документ на новий, але це не є обов'язковою вимогою.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне.

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