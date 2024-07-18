Получить отсрочку с военным билетом старого образца: что говорят юристы

Адвокат Мария Бекало сообщила, что военно-учетные документы старого образца остаются действительными и не нуждаются в замене на новую форму. Согласно статье 23 Закона №3543, военнообязанные могут получить отсрочку, используя такие документы.

Документы старого образца содержат важную информацию об основаниях отсрочки, результатах медицинских осмотров и других данных, необходимых для получения отсрочки. В случае, если у военнообязанного есть документ в виде книжечки, ему не нужно обязательно заменять его новым, пояснила правовед.

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Мария Бекало подчеркнула, что постановлением Кабмина №560 регулируются соответствующие нормы и подтверждается действие старых военных билетов, выданных до мая 2024 года. Это означает, что дополнительные действия для обязательной замены не необходимы, если военно-учетные данные уже внесены в документ.

Таким образом, военнообязанные могут использовать свои старые военные билеты для получения отсрочки, убедившись в актуальности внесенной информации. В случае необходимости, они могут по желанию заменить свой военно-учетный документ новым, но это не является обязательным требованием.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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