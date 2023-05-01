'Поля всіяні тілами окупантів': прикордонники показали бої поблизу Соледара (відео)

Українські прикордонники стримують навалу загарбників на різних ділянках фронту. Одним з найгарячіших напрямків зараз є Соледарський напрямок.

Саме там прикордонникам вдалося знищити не одну групу окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Youtube.

"Один з найгарячіших – Соледарський напрямок. Щоправда, успіхи у російських сил тут значно скромніші, аніж безпосередньо у місті. Позиції на цій ділянці фронту спільно утримують прикордонники, військовослужбовці ЗСУ та територіальна оборона. Про результати їхньої роботи красномовно свідчать довколишні поля, що всіяні тілами вбитих окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Прикордонники розповідають, що "вагнерівці" намагаються просунутися вперед, але натомість "хаотично бігають полями".

"Бігають по полю як миші та все. Вони не знають, що їм робити, ми їм зі всіх позицій накладаємо потрошки", – розповів один із захисників України.

Сили оборони нищать "вагнерівців" зі стрілецької зброї та з РПГ. Прикордонники додали, що окупанти не допомагають пораненим, а залишають їх помирати на полях.

"Три дні пролежав він, кликав на допомогу. Спочатку кричав, потім лаявся. Їм було до нього підійти десь 150 метрів від посадки, але їм просто байдуже, вони не тільки не забирають їх, а й перестрибують через них, переступають", – розповіли прикордонники.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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