Користь та шкода малини: скільки ягід можна їсти на день

Малина є важливою сезонною ягодою, яка має значний корисний вплив на здоров'я. Ксенія Рен, дієтолог і консультант зі здорового харчування, розповіла про користь малини, її рекомендації стосовно споживання та обмеження.

Малина багата антиоксидантами, такими як антоціани, вітаміни Е та С, каротиноїди та флавоноїди. Ці компоненти сприяють зниженню рівня окисного стресу в організмі та захищають клітини.

Ця ягода має популярність у лікуванні застуди завдяки високому вмісту вітаміну С, саліцилової кислоти, флавоноїдів та антоціанів. Вона може знизити температуру, спричиняючи інтенсивне потовиділення.

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Малина корисна для тих, хто бореться з надмірною вагою. Її можна споживати також хворим на діабет, оскільки вона має низький глікемічний індекс. Людям з порушенням обміну холестерину, згортанням крові та гіпертонічною хворобою рекомендується вживати малину, оскільки органічні кислоти, які вона містить, можуть знизити артеріальний тиск.

Не можна їсти малину людям, що хворіють на подагру (у ягодах міститься багато органічних кислот, що сприяє порушенню пуринового обміну), гастрит та виразку шлунка. Також, людям, які схильні до алергії варто слідкувати за кількістю з‘їденого. На день, згідно з даними Nutrition & Metabolism, вживання до 50 г фруктози є безпечним для здоров'я. Це орієнтовно 300-400 грамів фруктів/ягід.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за малиною.

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