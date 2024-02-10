Користь у кожному стакані: рецепт соку з моркви, редьки та фруктів
Сік з дайкону, яблук, лимона та моркви – це справжній вітамінний бум, який покращить настрій та зарядить життя яскравими барвами.
Чому саме цей сік?
- Біла редька дайкон: солодка, не пече,багата на вітаміни та мінерали.
- Яблука: джерело вітаміну C та клітковини.
- Лимон: додає кислинки та вітаміну C.
- Морква: джерело бета-каротину,вітамінів A та K.
Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Дайкон – 1/2 шт.
- Яблука гала – 3 шт.
- Лимон – 2 шт.
- Морква – 5 шт.
Інструменти:
- Соковитискач
- Овочечистка
- Рукавички (морква фарбує пальці!)
- Ситечко (за бажанням)
Читайте також: 5 небанальних рецептів сезонних салатів, які збагатять ваш організм вітамінами
Приготування:
- Помийте овочі та фрукти, очистіть моркву, лимон та дайкон від шкірки. Яблука наріжте на 4 частини, видаліть серцевину.
- Зберіть соковитискач,підставте чашу. Поступово закладайте інгредієнти, притискаючи товкачем.
- Налийте сік у склянку.За бажанням процідіть через ситечко,щоб видалити шматочки м'якоті.
Радимо також звернути увагу на рецепт смачного гарбузового супу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!