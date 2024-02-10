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Користь у кожному стакані: рецепт соку з моркви, редьки та фруктів

Ціхоцька Марія

Користь у кожному стакані: рецепт соку з моркви, редьки та фруктів

Сік з дайкону, яблук, лимона та моркви – це справжній вітамінний бум, який покращить настрій та зарядить життя яскравими барвами.

Чому саме цей сік?

  • Біла редька дайкон: солодка, не пече,багата на вітаміни та мінерали.
  • Яблука: джерело вітаміну C та клітковини.
  • Лимон: додає кислинки та вітаміну C.
  • Морква: джерело бета-каротину,вітамінів A та K.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Дайкон – 1/2 шт.
  • Яблука гала – 3 шт.
  • Лимон – 2 шт.
  • Морква – 5 шт.

Інструменти:

  • Соковитискач
  • Овочечистка
  • Рукавички (морква фарбує пальці!)
  • Ситечко (за бажанням)

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Приготування:

  1. Помийте овочі та фрукти, очистіть моркву, лимон та дайкон від шкірки. Яблука наріжте на 4 частини, видаліть серцевину.
  2. Зберіть соковитискач,підставте чашу. Поступово закладайте інгредієнти, притискаючи товкачем.
  3. Налийте сік у склянку.За бажанням процідіть через ситечко,щоб видалити шматочки м'якоті.

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