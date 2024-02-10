Польза в каждом стакане: рецепт сока из моркови, редьки и фруктов
Сок из дайкона, яблок, лимона и моркови – настоящий витаминный бум, который улучшит настроение и зарядит жизнь яркими красками.
Почему именно этот сок?
- Белая редька дайкон: сладкая, не жжет, богата витаминами и минералами.
- Яблоки: источник витамина C и клетчатки.
- Лимон: добавляет кислинки и витамин C.
- Морковь: источник бета-каротина, витаминов A и K.
Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Дайкон – 1/2 шт.
- Яблоки голы – 3 шт.
- Лимон – 2 шт.
- Морковь – 5 шт.
Инструменты:
- Соковыжималка
- Овощечистка
- Перчатки (морковь красит пальцы!)
- Ситечко (по желанию)
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Приготовление:
- Вымойте овощи и фрукты, очистите морковь, лимон и дайкон от кожуры. Яблоки нарежьте на 4 части, удалите сердцевину.
- Соберите соковыжималку, подставьте чашу. Постепенно закладывайте ингредиенты, прижимая толкушкой.
- Налейте сок в стакан. По желанию процедите через ситечко, чтобы удалить кусочки мякоти.
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