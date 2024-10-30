Допомагав росіянам удосконалювати 'Шахеди': у Харкові затримали 72-річного вченого-зрадника

СБУ затримала в Харкові вченого, який допомагав окупантам у вдосконаленні "шахедів". Свої технологічні розробки він дистанційно передавав знайомому, генеральному директору одного з російських заводів, що з 2023 року активно співпрацює з російською компанією, яка випускає ударні дрони "шахед".

Про це повідомили в СБУ.

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Підозрюваний — 72-річний інженер-механік, який на запит російської сторони розробляв креслення для поліпшення "шахедів", зокрема модернізував двигуни та катапультні установки. Для маскування співпраці з РФ харків’янин позиціонував передачу інформації як підготовку наукових досліджень у сфері БПЛА.

Вченому оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України. Зловмисник перебуває під вартою й може отримати 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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