Допоможе кулак: як за секунду дізнатися розмір своїх шкарпеток

Щоб уникнути хвороб стопи та врослих нігтів важливо вибирати правильний розмір шкарпеток. Ця порада допоможе дізнатися розмір шкарпеток менш ніж за хвилину без додаткових вимірювань при купівлі нової пари.

На перший погляд, вибір шкарпеток – це дрібниця. Однак регулярне носіння занадто великих або занадто малих шкарпеток може обернутися появою мозолі або навіть до деформації пальців.

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Це відбувається від постійної напруги, яку створюють взуття та шкарпетки разом. Особливо важливо правильно підбирати розмір дитячих шкарпеток.

Щоб швидко перевірити, чи підходять шкарпетки вам за розміром, потрібно обернути шкарпетку навколо свого стисненого кулака так, щоб краї зійшлися разом. Якщо це виходить зробити не розтягуючи шкарпетку – розмір вам підходить.

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Подологи радять перевіряти це таким чином: візьміть шкарпетку та прикладіть до п'яти. Тягніть її без зусиль до пальців. Якщо кінчик не дістає до найдовшого пальця вашої ноги, великого, вказівного або середнього, або навпаки – покриває його занадто сильно, на жаль, ви промахнулися з розміром.

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