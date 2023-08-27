Знадобиться пиво і шкірки кавуна: швидкі й ефективні способи позбутися слимаків у саду

Садівники час від часу стикаються з проблемою нашестя слимаків. І позбутися їх необхідно, оскільки ці істоти здатні поїсти врожаї. А ще слимаки здатні переносити небезпечні хвороби.

Слимаків можна знищити пестицидами, однак тоді й врожаю отримають дозу небезпечної хімії, а можна скористатися екологічними методами.

Як повідомляє AZ Animals, найперше, що треба зробити – прибрати з саду та городу речі, де слимаки влаштовують собі хованки. Це може бути каміння, дерев'яні колоди, або скупчення опалого листя. Від спеки вони будуть ховатися там, де є волога та прохолода.

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Аби відвадити їх від саду, спробуйте висадити рослини, які відлякують слимаків. Це можуть бути розмарин, петрушка, чебрець, шавлія, базилік, лаванда, деревій, настурції, морозник, материнка та фенхель.

Захистити городину можна за допомогою мідної сітки. Найбільш важливі рослини на городі можна обгородити сіткою з міді – цей метал негативно реагує зі слизом слимака, створюючи щось подібне до ураження електричним струмом.

Можна використати й різноманітні приманки, аби виловити слимаків та позбутися їх. Так, між рослинами можна покласти шкірки від кавуна та дині – слимаки сповзуться поласувати ними під вечір, варто дочекатися, аби їх було достатньо, щоб потім повикидати слимаків з городу. Якщо ви прагнете гуманно позбутися слимаків, то можете створити територію у своєму дворі, повністю відокремлену від саду, і створити середовище, в якому вони воліли б проживати. Коли ви покладете в цьому місці приманки, потім можете виловлювати слимаків та виносити подалі від двору.

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Слимаки полюбляють пиво, пише AZ Animals. Тому його також можна використовувати як метод проти слимаків. Потрібно взяти пиво та налити його у не дуже глибоку миску, щоб слимаки могли заповзти всередину. У мисці з пивом вони потонуть.

Проти слимаків ефективними будуть і яєчні шкаралупи. Гострі виступи яєчної шкаралупи їх страшенно ранять. Якщо ваш сад буде усіяний подрібненими шкаралупами яєць, слимаки будуть уникати повзати по такій території.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

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