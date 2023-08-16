Садівники радять садити гортензію, щоб вигнати слимаків з саду

Слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

Деякі рослини виробили природний захист від слимаків і равликів. Вони можуть виробляти гіркі речовини або отрути, які змушують равликів і слимаків уникати їх, повідомляє Express.co.uk.

Гортензії

Якщо садівники мають на меті позбутися слимаків, але при цьому вони приділяють увагу естетичності, гортензії – ідеальне рішення. Гортензії створюють прекрасний бар’єр проти слизових шкідників.

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Лаванда

Лаванда не тільки чудово виглядає та пахне, але й чудово працює як відлякувач равликів та слимаків. Експерти стверджують, що шкідники лякаються сильного аромату цієї рослини.

Молочай

Рослини молочаю містять сік, який надає гіркого смаку, який слимаки та равлики просто не можуть перетравлювати. Садівники гарантують, що шкідники уникатимуть цих рослин.

Розмарин

Аромат розмарину може відштовхувати слимаків і равликів, які проникають у сади. Попри те, що його аромат подобається багатьом, цього не можна сказати про слимаків і равликів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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