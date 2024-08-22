Влучання у порту ''Кавказ'': горить залізничний пором, що був завантажений цистернами із паливом (фото, відео)

У четвер, 22 серпня, вибухи пролунали у Керченській протоці. У порту "Кавказ" Краснодарського краю росії ракети, попередньо, влучили в пором "Конро Трейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Деякі Telegram-канали повідомляють про прильот ПКР "Нептун" по території порту. "Україна атакувала порт "Кавказ" у Темрюкському райні Краснодарського краю. Ракета "Нептун" влучила у пришвартоване судно. У порту зараз пожежа. Атака велася, ймовірно, з Одеської області", – пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рух Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Атаковано залізничний пором з паливними цистернами в порту "Кавказ"", – повідомив оперштаб Краснодарського краю.

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/partizany_crimea

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

російські пабліки пишуть, що у порту Кавказ нібито ракета "Нептун" влучила у залізничний пором "Конро Трейдер".

Нагадаємо, 23 липня безпілотники атакували поромне судно у порту "Кавказ" у Краснодарському краї росії.

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